Rifiuti: Ama-TgR, oggi raccolte oltre 190 tonnellate ingombranti in Municipi pari (3)

- A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori tutte le operazioni di raccolta si sono svolte, anche con il supporto della polizia locale di Roma, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento. "Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà a gennaio con l'edizione 2022. Nel raccomandare ai cittadini, specie in questo periodo festivo, di conferire correttamente tutte le tipologie di rifiuto Ama ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i centri di raccolta aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume. Le informazioni sono sul sito aziendale. (Com)