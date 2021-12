Spagna: Ayuso, vertici del Pp decideranno candidato a presidenza Comunità di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo candidato del Partito popolare spagnolo (Pp) alle elezioni per la Comunità di Madrid sarà deciso dai vertici della formazione conservatrice al momento debito. È quanto affermato dalla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in un’intervista rilasciata al quotidiano “El Mundo”. "Questa è una decisione che appartiene sempre al partito. Non è una posizione che appartiene a qualcuno per forza. A momento debito si vedrà”, ha detto la presidente secondo cui la sua candidatura non può essere considerata “una minaccia” per il leader dei popolari, Pablo Casado. "Non posso essere una minaccia per Casado perché faccio parte della sua squadra", ha detto Ayuso, mascherando i dissidi interni ai popolari che la vedono proprio su un fronte opposto rispetto al leader popolare. "Vogliamo davvero restare uniti come avvenuto sinora. E questo perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro”, ha affermato Ayuso. (Spm)