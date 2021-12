Cile: Pinera su elezioni, candidato vincitore sia il presidente di tutti i cileni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, chiamerà il candidato che uscirà vincitore dal secondo turno delle elezioni presidenziali in corso oggi per ricordargli che sarà chiamato ad essere "il presidente di tutti i cileni". "Naturalmente chiamerò il presidente eletto per augurargli fortuna, saggezza, prudenza e molta responsabilità", ha detto il capo di Stato uscente ai media cileni. "Gli ricorderò che essere un candidato non è la stessa cosa che essere presidente", ha aggiunto Pinera, per il quale sarà fondamentale che il vincitore rappresenti tutti i cittadini cileni. "Oggi la voce dei candidati si sta spegnendo e vogliamo ascoltare quella alta e profonda della gente", ha detto ancora Pinera. Il capo dello Stato ha quindi condannato gli appelli a disconoscere l'esito del voto: "Ci sono alcuni casi eccezionali che richiedono un comportamento profondamente antidemocratico. Li condanno totalmente e assolutamente e mi sembra positivo che il Servel (Servizio elettorale del Cile) abbia annunciato che avvierà azioni legali perché questi comportamenti antidemocratici fanno ammalare il nostro Paese", ha sostenuto. (segue) (Abu)