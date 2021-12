Regno Unito: imprese reagiscono male all’annuncio di nuove possibile restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese britanniche hanno reagito negativamente alle dichiarazioni del ministro della Sanità, Sajid David, che non ha escluso nuove misure restrittive contro il Covid-19 prima di Natale. Kate Nichols, amministratrice delegata di UKHospitality, consorzio che rappresenta molti ristoranti, hotel e aziende ricreative, ha affermato che ulteriori restrizioni sarebbero devastanti per il settore. "È meglio avere un minimo di attività commerciale che essere chiusi del tutto", ha detto Nichols all’emittente radiotelevisiva “Bbc”. "Ci sono molti costi qualora si decidesse di chiudere determinate attività e poi riaprirle. Un quarto blocco sarebbe l'ultimo chiodo nella bara per alcune aziende”, ha aggiunto. Il proprietario di diversi negozi di articoli da regalo di Londra, che ha chiesto di restare anonimo, ha affermato che i livelli scadenti delle vendite rischiano di sparire del tutto. "La città sta diventando sempre più vuota e quello che poche settimane fa sembrava una sorta di graduale ritorno alla normalità ora sta svanendo”, ha affermato. "Inoltre, non c'è alcun sostegno: dobbiamo mantenere aperti i negozi, pagare gli affitti, le bollette, i costi del personale, che sono tutti costi fissi e tutto ciò con una base di clienti in calo in un periodo chiave", ha aggiunto. La British Chambers of Commerce (Bcc), che conta 80 mila iscritti membri, ha affermato che non dovrebbero esserci inasprimenti delle restrizioni senza un ulteriore sostegno finanziario da parte dello Stato. (Rel)