Lombardia: Peluffo e Ponti (Pd), rammarico per risultato provinciali a Mantova, bene a Bergamo

20 luglio 2021

- "Rammarico per la sconfitta di misura a Mantova, ma a Bergamo il nuovo presidente eletto è un esponente del Pd. Ci pare che il coordinatore della Lega Cecchetti esageri a cantare vittoria: i risultati delle elezioni provinciali sono molto più equilibrati di quanto sostiene il Carroccio. E la nostra posizione si è sostanzialmente consolidata", lo dichiarano in una nota Vinicio Peluffo e Gigi Ponti, segretario regionale e responsabile del dipartimento regionale enti locali del Pd lombardo, commentando i risultati delle elezioni di secondo grado e le dichiarazioni del coordinatore leghista. "Se analizziamo il voto nel dettaglio, a Pavia il centrodestra si spacca tra liti ed esposti in Procura. A Brescia e Cremona, dove si votava solo per il consiglio, il centrosinistra mantiene la maggioranza. A Monza e Brianza è finita in parità, ovvero 8 a 8. A Varese la lista più votata è quella del centrosinistra. E oggi si vota per la Città Metropolitana di Milano", continuano Peluffo e Ponti. A Lecco "avremmo potuto vincere. Ma in generale siamo soddisfatti dei risultati che sono stati ottimi in tutti i consigli provinciali. I nostri voti sono stati tanti anche nelle situazioni di maggiore difficoltà. Soddisfacente pure la partecipazione. Insomma, il Pd si conferma come un punto di riferimento in Lombardia per la buona amministrazione. Qualunque cosa dicano Lega e centrodestra, i risultati sono sotto gli occhi di tutti", concludono Peluffo e Ponti. (Com)