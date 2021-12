Libia: portavoce parlamento, commissione elettorale non ha presentato lista candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta commissione elettorale libica non ha ancora stilato alcuna lista dei candidati presidenziali, in vista delle elezioni del 24 dicembre, e non l'ha consegnata al parlamento. Lo ha detto il portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Abdullah Blihaq, in un'intervista all'emittente "Al Arabiya", ribadendo che il primo ministro del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha violate la legge elettorale. Blihaq ha affermato: "Il primo ministro Abdulhamid Dabaiba si è impegnato a non candidarsi alle prossime elezioni, in modo che le autorità non fossero usate a suo favore, ma ha violato questo aspetto e si è candidato alle elezioni, violando anche l'articolo 12 del decreto sulla legge elettorale". Inoltre, ha sottolineato che tutte le questioni saranno risolte durante la prossima sessione, dopo che la commissione parlamentare elettorale avrà presentato la sua relazione alla Camera dei rappresentanti. Infine, in merito al rinvio delle elezioni, Blihaq ha sottolineato che la Camera dei rappresentanti ha adempiuto ai suoi diritti nei confronti del popolo libico, indicando che se la commissione chiede di rinviare le elezioni, dovrebbe fissare un'altra data specifica e riferire la sua richiesta al Parlamento, affinché il Parlamento prenda la sua decisione. Le nuove dichiarazioni di Blihaq giungono mentre si fanno sempre più insistenti le voci che domani, 20 dicembre, potrebbe essere annunciato il rinvio delle elezioni presidenziali.(Lit)