Covid: Meloni, su tamponi ennesima giravolta del governo

- Sui tamponi “ennesima giravolta del governo dei migliori: dopo averci detto che i tamponi erano inutili, pare che l'esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici”. Lo afferma in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Non è la prima volta che la maggioranza contraddice se stessa, dimostrando di procedere a tentoni e di non avere in mente una reale strategia per affrontare il Covid: Fratelli d'Italia, che al contrario ha sempre considerato i test uno strumento valido per il contrasto della pandemia, ha da tempo chiesto che questi fossero gratuiti”, ha detto. (Com)