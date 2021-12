Roma: auto si schianta contro albero, muoiono due giovani donne di 19 e 23 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente all'alba, intorno alle 5:30, in via Cilicia a Roma all'altezza del civico 53. Per cause in corso di accertamento una Peugeot 307 si è schiantata contro un albero e due giovani donne, di 23 e 19 anni, sono morte a seguito dell'impatto. Sul posto intervenute numerose pattuglie della polizia locale, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso di svolgimento per ricostruire esatta dinamica dei fatti. Alla guida del veicolo, secondo le prime ricostruzioni, c'era la 23enne. (Rer)