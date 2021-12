Aerospazio: Turchia, lanciato il satellite Turksat 5B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turksat 5B, il nuovo satellite per telecomunicazioni della Turchia, è stato lanciato oggi da SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, verso l'orbita di trasferimento geostazionario, dove utilizzerà i propulsori elettrici di bordo per fornire servizi di banda ad alta velocità su Turchia, Medio Oriente e parti dell'Africa. Lo riferisce il quotidiano turco "Hurriyet". Il satellite raggiungerà il suo slot orbitale di 42 gradi di longitudine est in 164 giorni e dopo inizierà una fase di test di 45 giorni. Il satellite aumenterà la capacità della banda Ka del Paese di oltre quindici volte. Il satellite, dotato di un sistema di impulso elettrico di nuova generazione, dovrebbe "vivere" oltre 35 anni. Il 17 settembre scorso, il governo turco ha annunciato che SpaceX lancerà Turksat 6A, il primo satellite per comunicazioni della Turchia costruito a livello nazionale, nel primo trimestre del 2023. La Turchia ha attualmente otto satelliti attivi con Turksat 5B. (Tua)