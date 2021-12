Spagna: Cafestore (Sacyr) punta ad ampliare il business della ristorazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento, Blurme ha un primo ristorante pilota nella zona di Las Tablas, nel nord della città di Madrid. "Stiamo cercando nuove sedi per continuare l'espansione di questo marchio in zone privilegiate. L'obiettivo è quello di aumentare la visibilità ed espandere il modello attraverso il franchising", sottolinea Ortiz. Il dirigente di Sacyr definisce questo marchio come "cucina contemporanea con ingredienti tradizionali" dove crede che possano ritagliarsi una nicchia nell'esigente settore dell'ospitalità della capitale spagnola. Cafestore non ha escluso di potersi estendere anche in mercati dove è presente la società madre, in particolare Italia, la Colombia e il Cile dove ha alcune attività di concessione che potrebbero essere unite all'attività alberghiera e di ristorazione. (Spm)