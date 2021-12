Russia: ministro Salute, 62 per cento over 60 ha ricevuto prima dose vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 62 per cento dei cittadini russi di età superiore ai 60 anni ha ricevuto la prima componente del vaccino contro il coronavirus: è un buon risultato. Lo ha affermato il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko in un intervento su “Rossija 1”. "La cosa principale che è fondamentale per noi oggi è salvare delle vite, in particolare per quella categoria di persone con più di 60 anni. E vediamo che in questa fascia di età di persone che hanno ricevuto il vaccino, il primo componente è stato somministrato al 62 per cento”, ha detto Murashko. In precedenza, il direttore di Rospotrebnadzor, Anna Popova, ha riferito che per migliorare la situazione epidemiologica tra gli anziani, è necessario immunizzarne almeno il 60 per cento. Allo stesso tempo, secondo Popova, la stabilizzazione del processo epidemiologico in questa fascia di età avverrà con l'immunizzazione dell'80 per cento di queste persone. (Rum)