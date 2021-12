Russia: Cremlino, Oms riconoscerà Sputnik V entro pochi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe riconoscere il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V nei prossimi mesi. Lo ha affermato il segretario stampa presidenziale russo Dmitrij Peskov in un intervento sull’emittente televisiva “Rossija-1 . "Sono profondamente convinto che letteralmente entro pochi mesi, l'Oms riconoscerà comunque lo Sputnik, e quindi sarà anche possibile avanzare su questa strada con i clienti europei", ha affermato Peskov. Secondo il portavoce presidenziale, si può discutere a lungo sul perché l'Oms non ha ancora riconosciuto il vaccino russo e "cosa c'è dietro” che si tratti di “una sorta di pregiudizio nei nostri confronti o problemi assolutamente burocratici". "Ci sono difficoltà associate alla compilazione dei documenti associati alla fornitura delle informazioni richieste perché abbiamo i nostri requisiti. Ci vuole tempo perché tali requisiti in qualche modo si sposino" con quelli internazionali, ha riassunto Peskov. (Rum)