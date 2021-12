© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ringrazia in una nota "l'Aeronautica militare e l'equipe del dipartimento di emergenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù" per aver preso in carico la bimba di sei mesi affetta da polmonite bilaterale da infezione Covid e che ora si trova in terapia intensiva. La bimba è stata trasferita nella tarda serata di ieri dalla Calabria a Roma.(Rer)