Iran: al via controllo nuove telecamere presso sito nucleare a Karaj

- E' previsto oggi l'inizio del processo di ispezione tecnica delle telecamere collocate presso il complesso Tesa a Karaj da parte dell'Iran, dopo il presunto sabotaggio dell'impianto avvenuto lo scorso giugno. Lo ha annunciato oggi il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, citato dall'agenzia di stampa "Fars news". Teheran e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, continuano la cooperazione e le interazioni nel quadro degli accordi di salvaguardia ha aggiunto. L'Iran ha consentito la sostituzione delle telecamere danneggiate presso il complesso Tesa, a Karaj, dopo essere stato assicurato sul fatto che vengano soddisfatte tre condizioni preliminari. Le tre condizioni sono le "indagini di sicurezza giudiziaria sulle dimensioni del sabotaggio, la condanna di questi atti di sabotaggio da parte dell'Aiea e l'indagine tecnica di sicurezza di nuove telecamere da parte dell'Iran prima dell'installazione". "L'Aeoi, in quanto istituzione specializzata e tecnica, ha interazioni continue con l'Aiea nel quadro delle garanzie e queste interazioni non dovrebbero assumere una forma politica", ha affermato Kamalvandi. "I media occidentali e israeliani stanno cercando molto duramente di politicizzare le interazioni dell'Iran con l'Aiea, e sfortunatamente ci sono tendenze nell'Aiea in questo senso", ha aggiunto. (segue) (Res)