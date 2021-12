Nato-Russia: Stoltenberg, l'Ucraina ha il diritto di difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è opposto alla proposta della Russia di mettere da parte l’espansione dell’Alleanza atlantica in Europa orientale e smettere di fornire assistenza militare all'Ucraina. Stoltenberg, in un’intervista rilasciata al giornale francese “Le Journal du Dimanche”, ha affermato che l’Alleanza “non farà mai concessioni sulla sicurezza degli alleati o sul diritto di ogni nazione, inclusa l'Ucraina, di decidere del proprio destino". "L'Ucraina è uno Stato sovrano e, di conseguenza, ha il diritto di difendersi, come consentito dalla Carta delle Nazioni Unite”, ha detto Stoltenberg. "Ha il diritto di chiedere aiuto, e non vedo come questo minacci la Russia, che è l'aggressore in questo conflitto", ha affermato il segretario generale. Secondo Stoltenberg, la determinazione dell'Alleanza a sostenere Kiev è dovuta "all’imponente accumulo di forze" osservato sul territorio russo lungo il confine con l'Ucraina. Stoltenberg ha ricordato che in caso di aggressione Mosca dovrà affrontare "sanzioni economiche e politiche", e "in termini militari, ciò potrebbe significare una nuova fase di rafforzamento della Nato" nei Paesi più vicini alla Russia "dalla Romania agli Stati baltici". (segue) (Frp)