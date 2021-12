Nato-Russia: Stoltenberg, l'Ucraina ha il diritto di difendersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È passato un anno e mezzo dall'ultima volta che i diplomatici russi hanno messo piede sulla soglia del Consiglio Russia-Nato. L'idea di una nuova conferenza, in cui discuteremo delle zone di influenza in cui le grandi potenze possono controllare ciò che i loro vicini possono e non può fare, ci riporterà indietro nel tempo e questa non è affatto la direzione giusta", ha detto Stoltenberg. Allo stesso tempo, il segretario generale si è espresso a favore di continue discussioni per trovare mezzi per aumentare la fiducia tra la Russia e l'Alleanza atlantica e ha sostenuto "l'aumento della trasparenza delle esercitazioni, la riduzione dei rischi e delle tensioni e tutto ciò che potrebbe migliorare le relazioni". Questo, ha detto Stoltenberg, può essere attuato, ma "non a scapito dei principi fondamentali della Nato". (Frp)