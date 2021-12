Nato-Russia: Germania, prossima settimana dibattito su garanzie di sicurezza di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri della Nato discuteranno le proposte della Russia sulle garanzie di sicurezza durante la riunione del Consiglio atlantico della prossima settimana. Lo ha annunciato oggi la ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht durante la sua visita in Lituania. "Ho chiarito che dobbiamo risolvere la situazione di tensione in cui ci troviamo, sia a livello diplomatico che attraverso misure di contenimento credibili. Ciò include il fatto che dobbiamo parlarci", ha detto durante le conferenze stampa con l’omologa lituana, Arvydas Anushauskas. "Ciò significa che la discussione sulle proposte presentate dalla Russia è corretta e importante, ma è impossibile consentire alla Russia di dettare ai partner della Nato come posizionarsi", ha affermato la ministra. "Questo dovrebbe essere chiaro e lo renderemo molto chiaro durante le consultazioni", ha continuato Lambrecht. (Sts)