Malesia: almeno 21mila persone costrette a sfollare per le inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21mila persone sono state costrette a sfollare in Malesia a seguito delle inondazioni provocate da forti piogge torrenziali. Lo riferisce l'agenzia stampa "Bernama", precisando che oggi Perak è stato l'ultimo Stato ad essere colpito dalle inondazioni, mentre la situazione è peggiorata in altri sei. Il primo ministro Ismail Sabri Yaakob ha dichiarato in una conferenza stampa che le forti piogge iniziate venerdì mattina sono state equivalenti alle precipitazioni totali di un mese in condizioni normali. Yaakob ha promesso aiuti rapidi alle vittime delle inondazioni e uno stanziamento iniziale di 100 milioni di ringgit (23,7 milioni di dollari) per riparare case e infrastrutture danneggiate. Proseguono intanto le operazioni di soccorso nel tentativo di salvare le persone che sono rimaste intrappolate nei veicoli e fuori dalle loro case. In questi sforzi sono stati mobilitati più di 66mila membri della polizia, dell'esercito e dei vigili del fuoco. (Fim)