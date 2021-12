Covid: oggi nel Lazio 2.404 nuovi casi dei quali 1.064 a Roma, Rt al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovi casi positivi al Covid, 5 in meno rispetto a ieri. Sono 13 i decessi, 7 in più rispetto a ieri e 828 i ricoverati, 4 in meno di ieri. In terapia intensiva per Covid si trovano al momento 117, pazienti, 5 in più rispetto a ieri. I guariti oggi sono 850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi (Rt) è al 5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.064. è quanto emerso dalla task force odierna sul Covid presieduta dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (segue) (Rer)