Vaccini: nel Lazio già 12 mila dosi a bambini, in tutto 10,4 milioni di somministrazioni

- Nel Lazio sono state superate le 12 mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Inoltre è stata superata la soglia di 1,5 milioni di terze dosi per un totale di 10,4 milioni di somministrazioni per vaccino anti Covid. Ieri sono state effettuate in tutto quasi 56 mila vaccinazioni, il 67 per cento in più rispetto al minimo richiesto a livello nazionale. . È quanto emerso dalla task force odierna sul Covid presieduta dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.(Rer)