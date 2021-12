Croazia: annullata per motivi di sicurezza la visita del presidente Milanovic in Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente croato Zoran Milanovic in Bosnia Erzegovina prevista per oggi, è stata annullata per motivi di sicurezza. Lo ha reso noto l'ufficio del presidente croato questa mattina. La decisione di annullare la visita "si basa su una valutazione della sicurezza delle istituzioni competenti della Croazia", si legge nell'annuncio, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi, riporta l'agenzia di stampa “Hina”. Milanovic si sarebbe dovuto recare in Bosnia per il 28mo anniversario del convoglio umanitario “White Road to Nova Bila e Bosna Srebrena”, un’operazione umanitaria risalente al 1993. "Il presidente Milanovic si rammarica di non prendere parte alla commemorazione di questo importante evento per i croati della Valle di Lasva, ed esprime forte sostegno e gratitudine agli organizzatori della commemorazione per preservare la memoria del convoglio umanitario”, riferisce una nota della presidenza di Zagabria. (Seb)