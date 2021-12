© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio con 1,5 milioni di dosi di richiamo risultata immunizzata dal Covid nel Lazio il 31 per cento della popolazione adulta. Facendo riferimento al dato complessivo di 10,4 milioni di somministrazioni di vaccino risulta che che ha ricevuto la doppia dose il 95 per cento degli adulti e l'89 per cento dei giovani sui 12 anni.(Rer)