Milano: Prencipe (Rifondazione Comunista), elezione consiglio città metropolitana progetto fallito perchè privo di democrazia

- "La Città Metropolitana di Milano, spogliata di competenze, risorse e in progressivo processo di alienazione di beni per sopravvivere, oggi 19 dicembre nel silenzio e senza prospettive rinnova il Consiglio Metropolitano" si legge in una nota del partito della rifondazione comunista - sinistra europea, federazione di Milano. Matteo Prencipe segretario provinciale di Rifondazione comunista sottolinea: "Un progetto ambizioso, fallito perché privo di una reale democrazia. I cittadini nonostante sia previsto dallo Statuto non possono votare la sparuta pattuglia di consiglieri, controllarne gli atti e neanche eleggere il Sindaco, che automaticamente è quello della Città capoluogo. Recentemente anche la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la non elezione del sindaco. Un fallimento completo della renzianissima riforma, che voleva 'semplificare' la democrazia. L'unica soluzione oggi per salvare un ente che dovrebbe rigenerarsi completamente, è ripristinare la democrazia negata. Abbiano il coraggio i consiglieri e il sindaco Sala, come richiesto da comitati e consiglieri comunali di costituirsi autonomamente in assemblea permanente. Si richieda al governo l'ampliamento della platea consigliare, il voto diretto per il sindaco e il ritorno al voto diretto dei cittadini. Così si potrà rilanciare l'ente e riformarlo." (Com)