Governo: Draghi lunedì vede Scholz, mercoledì conferenza stampa di fine anno

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà domani a Palazzo Chigi il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, dopo un intervento in programma alla cerimonia di consegna dei collari d’oro del Coni a Roma. Lo riferisce Palazzo Chigi, che ha pubblicato oggi l’agenda del premier per la prossima settimana. Nel pomeriggio di domani sono in programma un incontro con i sindacati di Cgil, Cisl e Uil sul tema pensioni, alle ore 16, e la cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri di fine anno con istituzioni, forze politiche e società civile. Martedì 21 dicembre il premier interverrà alla 14ma Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia nel mondo, alla Farnesina, mentre è in programma per mercoledì 22 dicembre alle 10:30 la conferenza stampa di fine anno. Infine, è stata fissata per giovedì 23 dicembre la cabina di regia sul Covid-19 a Palazzo Chigi. (Com)