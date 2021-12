Ue: von der Leyen, difendere la democrazia dalle sfide della modernità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la democrazia si trova di fronte a nuove sfide: gran parte del dibattito pubblico si svolge su piattaforme social controllate da privati e gli avversari della democrazia le sfruttano facendo disinformazione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. “Gli avversari della democrazia utilizzano le tecnologie moderne per manipolare il dibattito democratico attraverso la disinformazione sistematica. Cercano di confondere le acque a tal punto che verità e fatti divengano impossibili da distinguere da menzogne e falsità. E questo erode e mina la fiducia dei cittadini”, ha detto von der Leyen. “La democrazia in tutte le sue forme ha sempre alla base lo stesso principio: dare voce al popolo. Dargli la possibilità di cambiare le cose andando a votare. In democrazia, ci battiamo per consentire ad altri di opporsi a noi. Per consentire loro di esprimersi liberamente. Di cambiare idea. Di essere sé stessi, magari diversi dalla maggioranza, ma sempre uguali di fronte alla legge”, ha aggiunto la presidente. (segue) (Res)