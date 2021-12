Vaticano: Papa all'Angelus, reagiamo davanti alle difficoltà chiedendo aiuto agli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus, Papa Francesco, ha invitato tutti a reagire davanti alle difficoltà, cercando aiuto nel prossimo. “Alzarci, soprattutto quando le difficoltà rischiano di schiacciarci, per non rimanere impantanati nei problemi, sprofondando nell'autocommiserazione e in una tristezza che paralizza”, ha detto, aggiungendo che “Dio è grande ed è pronto a rialzarci se noi gli tendiamo la mano”. Allora, ha continuato il Pontefice, “gettiamo in Lui i pensieri negativi, le paure che bloccano ogni slancio e impediscono di andare avanti, e facciamo come Maria: guardiamoci attorno e cerchiamo qualche persona a cui possiamo essere di aiuto". (Civ)