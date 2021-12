Vaticano: Papa all'Angelus, coltiviamo un sano umorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coltivare un sano umorismo fa tanto bene. Lo ha detto Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus. "Il secondo movimento è camminare in fretta: non vuol dire procedere con agitazione, in modo affannato, ma condurre le nostre giornate con passo lieto, guardando avanti con fiducia e senza trascinarci di malavoglia, schiavi delle lamentele, sempre alla ricerca di qualcuno da incolpare”, ha detto, invitando i presenti a chiedersi “com'è il mio passo? Sono propositivo oppure mi attardo nella malinconia? Vado avanti con speranza o mi fermo per piangermi addosso?”. Se procediamo con il passo stanco dei brontolii e delle chiacchiere, ha continuato, “non porteremo Dio a nessuno: fa tanto bene, invece, coltivare un sano umorismo, come facevano, ad esempio, San Tommaso Moro o San Filippo Neri”. “Non dimentichiamo che il primo atto di carità che possiamo fare al prossimo è offrirgli un volto sereno e sorridente", ha concluso. (Civ)