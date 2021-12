Energia: Cingolani al "Ft", cittadini capiscano che è ora di avviare la transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alternativa a realizzare nuove turbine eoliche o parchi solari in Italia è “sbarazzarsi dell'auto, dell'aria condizionata, del telefono cellulare e di Internet". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. "I cittadini devono capirlo", ha detto Cingolani, che ha fissato l'obiettivo di produrre almeno il 70 per cento di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, un grande passo avanti rispetto all'impegno del 55 per cento che Roma ha formalmente preso con l'Ue. L'Italia aveva bisogno di triplicare la sua capacità di generazione da eolico e solare entro il 2030, ha affermato Cingolani. "Non esiste un piano B", ha detto il ministro. L'obiettivo rischia di essere una forzatura data la famigerata burocrazia italiana e la frequente resistenza politica ai nuovi progetti infrastrutturali. Il ministro ha affermato che 3 GW di progetti di energia rinnovabile sono attualmente bloccati a causa delle obiezioni sull'impatto sul paesaggio e sul patrimonio. (segue) (Rel)