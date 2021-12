Energia: Cingolani al "Ft", cittadini capiscano che è ora di avviare la transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo snellimento delle lunghe procedure amministrative per sbloccare la crescita è uno degli obiettivi principali del piano italiano di ripresa dalla pandemia di Covid-19. Cingolani ha affermato che da quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è insediato alla guida di un governo di unità nazionale a febbraio, l'Italia ha attuato una “fortissima semplificazione” delle regole e delle procedure per l'autorizzazione di nuovi progetti. Il governo centrale ha inoltre adottato nuovi “poteri sostitutivi”, che gli consentono di prevalere su enti regionali, locali e altri enti in caso di prolungati ritardi nell'autorizzazione dei progetti infrastrutturali. Cingolani ha affermato che il fondo di rilancio dell'Ue – con 27 miliardi di euro stanziati per la decarbonizzazione della produzione di energia e dell'industria – porterà il Paese solo in parte verso l'obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. La sfida è tra cinque anni, quando i soldi finiranno", ha detto il ministro. (Rel)