Hong Kong: elezioni legislative, candidati esortano elettori al voto dopo scarsa affluenza (4)

- Per contrastare i potenziali attacchi terroristici nel giorno delle elezioni, il ministro della sicurezza di Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, ha disposto un massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine, che effettuano attività di pattugliamento nei seggi e nelle strade. Le elezioni per il settimo Consiglio legislativo (LegCo) di Hong Kong giungono dopo la riforma del sistema elettorale approvata dal 13mo Congresso nazionale del popolo di Pechino. Le ultime modifiche consentono al dipartimento per la Sicurezza nazionale della Regione amministrativa speciale (Ras) di effettuare controlli sui candidati alle cariche pubbliche, che devono rispettare il requisito del "patriottismo". Criterio che, secondo gli osservatori, ridurrà drasticamente il numero di legislatori pro-democrazia nelle istituzioni di rappresentanza. La legge porta inoltre a 90 il numero dei seggi nella legislatura di Hong Kong, di cui 40 eletti da un comitato pro-Cina. Gli elettori potranno dunque eleggere direttamente solo 20 parlamentari, ovvero meno di un quarto dei seggi totali nel consiglio. Il 27 marzo 2022, Hong Kong sarà inoltre chiamata a eleggere il nuovo capo dell'amministrazione locale, dopo la scadenza del mandato di Carrie Lam. (Cip)