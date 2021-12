Energia: Cingolani al "Ft", non sono fan del nucleare ma dell'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono un fan del nucleare, sono un fan dell'innovazione": lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. Sebbene l'Italia abbia gradualmente eliminato la produzione di energia nucleare a seguito di un referendum nel 1987, dovrebbe considerare di ripristinarla, ha affermato Cingolani. È "troppo tardi" per utilizzare il nucleare per aiutare a raggiungere gli obiettivi del 2030 per le energie rinnovabili perché il settore ora è carente in termini di investimenti e competenze, ha affermato il ministro. Cingolani, tuttavia, ha sostenuto che entro il 2050, la domanda di elettricità pulita sarebbe pari a cinque volte quella che l'Italia sperava di generare nel 2030 e quindi tutte le tecnologie, compresi i piccoli reattori modulari, devono essere prese in considerazione. (Rel)