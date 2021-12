Energia: Europa Verde, Cingolani non tradisca gli italiani su nucleare  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista di una settimana decisiva per l'ambiente e per il ruolo dell'Europa nella lotta al cambiamento climatico, “invitiamo il ministro Cingolani, che nelle giornate di lunedì e mercoledì prenderà parte al Consiglio ambiente per decidere sulla tassonomia verde, di schierarsi al fianco di paesi come Germania, Austria, Spagna e altri contro l'inserimento del nucleare nella tassonomia”. Lo affermano in una nota Angelo Bonelli e Eleonora Evi, portavoce di Europa Verde. “In caso contrario, il ministro tradirà la volontà del popolo italiano che per ben due volte si è espresso contro un'energia costosa e pericolosa che va contro il futuro delle nuove generazioni", hanno detto, aggiungendo che inserire il nucleare nell'ordine delle energie sostenibili sarebbe “inaccettabile e vorrebbe dire affossare le rinnovabili per piegarsi a un'industria in una profonda crisi, come nel caso della Francia, che vuole inserire il nucleare nella tassonomia verde per accedere ai finanziamenti europei, proprio a scapito delle rinnovabili”. (Com)