Filippine: bilancio tifone Rai sale ad almeno 108 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale ad almeno 108 morti il bilancio del passaggio del tifone Rai sulle Filippine, il più forte che abbia colpito il Paese quest'anno. Lo ha confermato oggi il governatore dell'isola centrale di Bohol, Arthur Yap, secondo il quale - sulla base dei dati comunicati finora dai sindaci - nella sua provincia sono morte 72 persone. Nelle isole Dinagat, invece il capo della comunicazione provinciale Jeffrey Crisostomo, ha annunciato altri 10 morti, portando così a 108 il numero dei decessi segnalati nelle isole. Come per il precedente bilancio di 63 morti, Yap ha ribadito che questo potrebbe ancora aumentare dal momento che le ricerche sono in corso e le autorità stanno cercando di raccogliere i dati da un municipio all'altro, cosa resa difficile dall'interruzione delle comunicazioni. In dichiarazioni pubblicate su Facebook, Yap ha ordinato ai sindaci della sua provincia di oltre 1,2 milioni di persone di far uso dei loro poteri straordinari per garantire pacchi di cibo per le persone colpite dal tifone, oltre che forniture di acqua potabile. (segue) (Fim)