Filippine: bilancio tifone Rai sale ad almeno 108 morti (2)

- Il tifone è esploso in particolare su quattro città, dopo essersi scatenato giovedì e venerdì nelle province dell'isola centrale. Secondo le stime del governo di Manila, circa 780mila persone sono state colpite, inclusi più di 300mila residenti che hanno dovuto evacuare le loro case. Ieri il presidente Rodrigo Duterte è volato nella regione e ha promesso 2 miliardi di pesos (40 milioni di euro) in aiuti. Ha incontrato i funzionari a Maasin City, nella provincia meridionale di Leyte, dove è nato. Il tifone è stato sostenuto da venti di 195 chilometri all'ora e raffiche fino a 270 km orari, rendendolo uno dei più potenti degli ultimi anni a colpire l'arcipelago soggetto a disastri, che si trova tra l'Oceano Pacifico e il Mar Cinese Meridionale. In seguito alle alluvioni che hanno seguito il tifone almeno 227 città e paesi hanno perso l'elettricità, che da allora è stata ripristinata solo in 21 aree. Tre aeroporti regionali sono stati danneggiati, di cui due rimangono chiusi. (Fim)