Germania-Italia: "Faz", si lavora a un "piccolo trattato di amicizia"

- Un “piccolo trattato di amicizia” ma più specifico e mirato a rafforzare le relazioni bilaterali: a quest'accordo starebbero lavorando le diplomazie di Italia e Germania. Lo si legge sul quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in vista della prima visita a Roma in qualità di cancelliere di Olaf Scholz, che domani sarà ricevuto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi. "L'Italia è un partner importante e stretto della Germania", ha detto il portavoce del governo di Berlino, Steffen Hebestreit, secondo cui la Germania e l'Italia vogliono approfondire la loro cooperazione attraverso un coordinamento regolare in diverse aree politiche. Questo coordinamento, secondo Hebestreit, dovrebbe riguardare “l'intera gamma di questioni comuni bilaterali, europee e internazionali”. Secondo la “Faz”, che cita fonti governative italiane, da qualche settimana a livello di ministeri degli Esteri si è iniziato a parlare di un “piano d'azione” congiunto che potrebbe essere rinnovato annualmente. I colloqui sono stati confermati anche da circoli diplomatici in Germania: sono ancora in una fase iniziale, quindi non sono previsti annunci ufficiali a breve, ma sembra che entrambi i Paesi siano disposti a dare alle loro relazioni una nuova dinamica. (segue) (Geb)