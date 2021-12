Germania-Italia: "Faz", si lavora a un "piccolo trattato di amicizia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile nuovo accordo fra Italia e Germania giunge sullo sfondo del riavvicinamento italo-francese. Il 26 novembre scorso, infatti, Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato il cosiddetto Trattato del Quirinale che ha rinsaldato l’amicizia fra i due Paesi dopo anni difficili e di contrasti. Allo stato attuale, secondo la “Faz”, l'iniziativa italo-tedesca non dovrebbe avere la stessa qualità del Trattato del Quirinale. Apparentemente, Berlino vorrebbe un accordo “più piccolo” ma al tempo stesso “più specifico”. D’altronde, i grandi trattati di amicizia bilaterali non fanno parte della cultura della politica estera tedesca, riferiscono le fonti del quotidiano, e non si vuole nemmeno mettere in pericolo l'esclusività delle relazioni franco-tedesche, sancite nel Trattato di Aquisgrana. Tuttavia, qualora l’Italia decida di sottoporre alle autorità federali tedesche la proposta di un grande trattato di amicizia questa verrebbe certamente ascoltata e presa in considerazione. (segue) (Geb)