Germania-Italia: "Faz", si lavora a un "piccolo trattato di amicizia" (3)

- Molti osservatori ritengono che il rapporto italo-tedesco possa aver bisogno di un aggiornamento. Con l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi è iniziata una fase di distensione, ma non è chiaro per quanto tempo quest’ultimo resterà al governo, a prescindere o meno dalla partita per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica italiano che si deciderà a febbraio del 2022. Una cooperazione contrattualmente più ampia potrebbe rendere lo scambio tra Italia e Germania più stabile e quindi più indipendente dai cambiamenti nel panorama politico, auspicano le fonti diplomatiche tedesche interpellate dalla “Faz”. Le ultime consultazioni del governo italo-tedesco con la partecipazione dei capi di governo e dei ministri più importanti si sono svolte nell'agosto del 2016: è una data troppo indietro nel tempo se si tiene conto del fatto che l'Italia non ha un partner economico più importante della Germania, riferiscono le fonti del quotidiano tedesco. (Geb)