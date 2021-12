Afghanistan: ministro Esteri Turchia, risposta coordinata da comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha chiesto alla comunità internazionale una risposta coordinata ai crescenti bisogni umanitari dell'Afghanistan. L'invito è giunto dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in occasione della riunione dei capi della diplomazia dei membri dell'Organizzazione dei Paesi islamici (Oic), in corso a Islamabad, in Pakistan. “La solidarietà con i nostri fratelli afgani è una responsabilità etica e un compito religioso. Circa 23 milioni di persone in Afghanistan, pari al 60 per cento della popolazione, soffrono la fame. L'Oic dovrebbe svolgere un ruolo guida per mobilitare il sostegno internazionale all'Afghanistan", ha affermato il capo della diplomazia turca. Secondo Cavusoglu, "dovremmo prima essere in grado di coordinare l'assistenza umanitaria", ringraziando il Pakistan e l'Uzbekistan per aver facilitato l'invio di assistenza in Afghanistan. Un fondo che sarà istituito dalla Banca islamica per lo sviluppo è un passo positivo, ha sottolineato l'alto diplomatico turco, “allo stesso modo, si dovrebbe evitare il collasso economico. Le sanzioni continue influiscono negativamente sul sistema finanziario. Se questi fondi non possono raggiungere gli afgani, tutti gli impegni che prenderemo rimarranno inutili". (Tua)