Calcio: insulti e minacce, ex sindaco Amatrice vicino ad allenare Sambenedettese lascia

- Burrasca nella serie D di calcio: Sergio Pirozzi, allenatore e già sindaco di Amatrice durante la tragedia del terremoto del centro Italia del 2016, avrebbe dovuto prendere l'incarico per guidare la Sambenedettese calcio ma ha rinunciato all'offerta a seguito delle minacce subite ai danni dei figli sui social network. "Figlio di p... rimani tra i monti insieme alla tua transumanza, Castel di Lama rosso blu ti odia. B...", si legge in un commento pubblicato in un post su Facebook attraverso il quale è lo stesso Pirozzi, oggi consigliere alla Regione Lazio, a spiegare: "Nell’ultima settimana sono successe diverse cose, alcune gravi. Stavo per tornare ad allenare, che è la mia grande passione. Dovevo allenare la Sambenedettese. Poi, però, a qualcuno, che pensa di rappresentare una tifoseria e una città, questo non andava bene. E fino a qui fa parte del gioco e ci sono abituato. Quello che non posso accettare però è che quattro esaltati abbiano indirizzato minacce ai miei figli, alla mia famiglia, senza che nessuno, dico nessuno, deputato a farlo abbia speso una parola verso l'Uomo e la sua storia". Pirozzi denuncia di essere accusato dai contestatori "di essere legato all’Ascoli, alla sua curva, che scavò nelle Macerie di Arquata (del compianto amico sindaco Aleandro Petrucci)". (segue) (Rer)