Calcio: insulti e minacce, ex sindaco Amatrice vicino ad allenare Sambenedettese lascia (2)

- "Lo confermo - scrive l'allenatore -. Come sono tifoso dell’Atalanta e della sua gente e di tutti i gruppi ultras che dopo il terremoto hanno dimostrato all’Italia intera cosa significa solidarietà. Grazie a loro Amatrice ha strutture sportive dove oggi giocano i bambini. Ecco, questa è la storia". Poi l'annuncio: Pirozzi non allenerà la squadra di serie D. "Avrei voluto allenare la Sambenedettese che andavo a vedere da bambino, avrei voluto far bene a San Benedetto del Tronto dove ho tanti amici e dove sono nato. Non è stato possibile perché non metto a rischio l’incolumità e la serenità dei miei cari. Mi hanno ferito i commenti ironici sulla tragedia del terremoto. Sono un allenatore professionista per passione (senza quella non puoi far niente nella vita). Straccio il contratto - l'amara conclusione dell'ex sindaco di Amatrice - e ritorno tra le macerie e le pecore dei Monti della Laga". (Rer)