Germania: Scholz su attentato Berlino 2016, Stato deve proteggere cittadini

- Lo Stato deve essere “capace di difendersi e proteggere i propri cittadini”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che in questo modo ha commemorato le 13 vittime e i 56 feriti dell'attentato terroristico avvenuto nel mercato di Natale della Breitschediplatz di Berlino, il 19 dicembre 2016. In un messaggio su Twitter, il capo del governo federale ha rivolto il proprio pensiero ai congiunti di vittime e feriti. Scholz ha definito l'attacco “un evento terribile”, che si è “impresso nella memoria collettiva” della Germania. L'autore dell'attentato, rivendicato dallo Stato islamico, fu il terrorista tunisino Anis Amri, che con un autoarticolato travolse la folla nella Breitscheidplatz, uccidendo tra gli altri l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Lasciata la Germania dopo l'attacco, Amri venne abbattuto il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. (Geb)