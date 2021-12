Spagna: "El Pais", la Chiesa apre una nuova inchiesta su 251 membri del clero accusati di abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa cattolica ha aperto un'ampia inchiesta, senza precedenti in Spagna, su 251 membri del clero e alcuni laici di istituzioni religiose accusati di abusi su minori. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Pais”, che ha redatto un rapporto di 385 pagine sui presunti abusi dopo un’indagine giornalistica durata tre anni consegnata direttamente a papa Francesco lo scorso 2 dicembre durante il suo viaggio in Grecia. La settimana successiva il dossier è stato inviato alla Congregazione per la dottrina della fede, l'istituzione che centralizza le indagini sulla pedofilia in tutto il mondo cattolico ed è diretta dal gesuita spagnolo Luis Ladaria. “El Pais” ha consegnato lo studio anche al presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee), il cardinale Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona. Omella lo ha subito trasmesso al tribunale ecclesiastico di Barcellona, dove è stato registrato, per avviare le indagini, che interessano 31 ordini religiosi e 31 diocesi. Il caso più antico presente nel rapporto risale al 1943, e il più recente al 2018. Si tratta di casi inediti salvo per 13 già pubblicati, che sono stati inclusi perché sono sorte nuove denunce contro i rappresentanti ecclesiastici in questione. (segue) (Spm)