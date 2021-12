Spagna: "El Pais", la Chiesa apre una nuova inchiesta su 251 membri del clero accusati di abusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i 251 casi in questione si aggiungono a quelli già noti sinora, in base ai conteggi del quotidiano spagnolo e in assenza di dati ufficiali da parte della Chiesa o delle autorità, la quota totale arriva ad almeno 602 casi, ciascuno riferito a un diverso imputato, e 1.237 vittime dagli anni Trenta. In ogni caso, per calcolare il numero delle vittime è stato applicato il criterio più rigoroso: solo le testimonianze dirette degli interessati e dei testimoni. La maggior parte delle storie parla di pedofili che hanno abusato di decine di bambini e di comportamenti che erano, di fatto, noti seppur mai divulgati. Finora la Cee ha ribadito di non sapere quanti casi di abusi si siano verificati in Spagna, anche se assicura che sono "pochissimi". La Conferenza episcopale, inoltre, non aprirà un'indagine generale e si limiterà a chiedere alle vittime di recarsi nei suoi uffici di assistenza, aperti un anno fa, assicurando tuttavia di non aver registrato quasi alcuna denuncia sinora. Al contrario, “El Pais” riferisce di aver già ricevuto più di 600 messaggi nell'e-mail destinata a questi reclami che ha aperto tre anni fa. Molti di questi casi sono già stati pubblicati, altri 251 sono stati inclusi nel rapporto e il resto è ancora oggetto di indagine. (segue) (Spm)