Spagna: "El Pais", la Chiesa apre una nuova inchiesta su 251 membri del clero accusati di abusi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta conosciuto il dossier, papa Francesco e Omella e ora il Vaticano, come fa di solito quando le denunce sono così numerose e non appartengono a un solo ordine, diocesi o abusatore specifico, supervisionerà attraverso la Congregazione per la dottrina della Fede l'intero processo svolto dalla Cee. I risultati dovrebbero arrivare entro non più di tre mesi. La Conferenza episcopale ha preferito non rilasciare dichiarazioni per il momento. D'altra parte, riporta “El Pais”, la stragrande maggioranza dei casi, il 77 per cento, riguarda ordini religiosi che non sono sotto l'autorità dei vescovi. (Spm)