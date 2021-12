Medio Oriente: arrestati sei palestinesi per attacco contro coloni in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei palestinesi sospettati di aver compiuto lo scorso 16 dicembre un'imboscata in cui è morto uno studente israeliano di una yeshiva - una scuola religiosa - nell'insediamento di Homesh, in Cisgiordania sono stati catturati nella notte. Lo ha annunciato un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf). Due dei sospettati accusati della sparatoria sono i fratelli Omar e Rayat Jaradat, di 20 e 17 anni. I due sono stati arrestati nella loro casa a Silat al Harithiya, nel governatorato di Jenin, in Cisgiordania. Lo zio dei due giovani, Salah Jaradat, era un importante membro della Jihad islamica a Jenin, ucciso dal fuoco delle Idf nel 2003. Quattro dei sei arrestati sono direttamente collegati all'attacco di giovedì scorso. Sono stati trovati con una scorta di armi, alcune delle quali erano destinate ad altri attacchi, ha affermato il portavoce delle Idf. Secondo il servizio di sicurezza interno, Shin Bet, gli arrestati sono membri della Jihad islamica. Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha elogiato la cattura dei sospettati, in particolare la cooperazione tra i diversi rami della sicurezza e la velocità dei loro arresti. (segue) (Res)