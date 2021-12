Medio Oriente: arrestati sei palestinesi per attacco contro coloni in Cisgiordania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del servizio di sicurezza interno, lo Shin Bet, nel 2020 sono stati registrati 272 episodi di violenza in Cisgiordania, mentre finora nel 2021 sono stati 397. In una recente intervista al periodico statunitense “The Atlantic”, il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha detto che la violenza estremista rappresenta “una macchia per Israele”. "Chiunque attacca persone innocenti è un teppista e un criminale e sarà trattato come tale", ha detto Lapid, membro del partito centrista Yesh Atid. “Ci sarà tolleranza zero verso questo problema. Ho avuto una lunga conversazione con il nostro ministro della Difesa, che ora sta creando una propria task force per assicurarsi che tutto questo venga fermato", ha aggiunto. (Res)