Haiti: cinque condannati colombiani per omicidio Moise si proclamano innocenti, "noi utili idioti di altri"

- Cinque dei 26 cittadini colombiani che sono stati arrestati dalla polizia di Haiti perchè ritenuti i principali responsabili dell'assassinio del presidente Jovenel Moise affermano di essere innocenti, e di essere stati "truffati" dai mandanti. "Siamo stati utili idioti per qualcun altro ma non abbiamo commesso questo crimine", hanno dichiarato in un'intervista esclusiva rilasciata alla "Cnn", i cui giornalisti dopo mesi di trattative con il governo haitiano sono riusciti ad accedere al penitenziario centrale di Port-au-Prince, dove i cinque uomini sono detenuti. Vestiti con pantaloncini, t-shirt e sandali blu scuro, gli uomini hanno ribadito che "i veri responsabili di questo omicidio sono fuori dal carcere", e sono parsi ai giornalisti molto magri ed in cattive condizioni di salute. Nell'intervista, i cinque sostengono di essere arrivati ​​ad Haiti a giugno, circa un mese prima dell'assassinio di Jovenel Moise. Tutti ex militari colombiani, hanno precisato di essere stati assunti da una società chiamata Ctu per occuparsi della sicurezza privata di un non meglio precisato politico locale, un contratto promesso con uno stipendio compreso fra i 2.700 ed i 3mila euro al mese nei fatti mai versato. "Ci è stato detto che avremmo fornito sicurezza a un candidato presidenziale haitiano", ha detto uno degli uomini, aggiungendo “Non avevamo idea di cosa sarebbe successo". (segue) (Mec)