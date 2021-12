Haiti: cinque condannati colombiani per omicidio Moise si proclamano innocenti, "noi utili idioti di altri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque uomini non hanno voluto entrare nei dettagli e nei retroscena dell'assassinio, né su cosa hanno fatto nelle ore successive all'omicidio per timore di ritorsioni, dichiarando di temere per la propria vita anche per l'assenza di una rappresentanza legale. "Siamo bloccati in questa prigione", ha detto uno di loro, che ha promesso di gridare "tutto quello che so quando potrò uscire di qui" ma per il quale "finché siamo qui abbiamo il terrore di ritorsioni". Secondo le loro dichiarazioni, dall'arresto ad oggi i cinque detenuti sono stati picchiati diverse volte: uno di loro è stato ripetutamente accoltellato dalla polizia haitiana mentre molti altri sono stati colpiti alla testa, mentre prima essere trasferiti al carcere centrale sono stati detenuti in un luogo segreto per più di tre settimane. “Ci hanno tenuti altrove per 25 giorni, ammanettati a due per due", ha detto un detenuto. (segue) (Mec)