Azerbaigian-Turchia: incontro fra ministri Esteri a Islamabad, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Azerbaigian e Turchia, Jeyhun Bayramov e Mevlut Cavusoglu, si sono incontrati a Islamabad, in Pakistan, a margine della riunione straordinaria del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). I ministri, come riferisce un comunicato, hanno sottolineato l'alto livello di sviluppo delle relazioni strategiche tra due Paesi fratelli. Le parti hanno discusso i risultati del primo incontro del formato di cooperazione 3+3 avviato dai leader dell'Azerbaigian e della Turchia e hanno espresso interesse a far progredire il meccanismo di cooperazione. Durante l'incontro, i ministri hanno discusso le aree di cooperazione all'interno del Consiglio turco, nonché le questioni dei formati di cooperazione trilaterale a cui partecipano i due paesi e le iniziative da intraprendere in questa direzione nei prossimi mesi. Le parti hanno anche scambiato opinioni sulla situazione attuale nella regione, l'attuazione delle dichiarazioni trilaterali, la normalizzazione delle relazioni tra i Paesi della regione dopo il conflitto fra Azerbaigian e Armenia del 2020. (Rum)