Russia-Georgia: Lavrov domani incontra ministri Esteri di Ossezia del Sud e Abkhazia

- Lunedì 20 dicembre il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov incontrerà i capi delle diplomazie dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia, Dmitry Medoev e Inal Ardzinba. Lo si legge in una nota del dicastero russo, secondo cui nell'ambito dei colloqui in formato bilaterale e trilaterale, è previsto uno scambio di opinioni su questioni chiave delle relazioni della Russia con le due autoproclamate repubbliche, del coordinamento della politica estera e della sicurezza regionale. Ossezia del Sud e Abkhazia sono due regioni della Georgia autoproclamatesi indipendenti. La loro indipendenza non è riconosciuta a livello internazionale, se non da pochi Paesi come Russia e Siria. (Rum)